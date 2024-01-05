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В Полтаве СБУ разоблачила политэксперта-изменника, который писал заказные статьи для российских СМИ

5 января 2024 13:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Полтаве СБУ разоблачила политэксперта-изменника, который писал заказные статьи для российских СМИ
Задержи политексперт-предатель. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента службы по внешней разведке России. Политэксперт-изменник писал заказные статьи для российских интернет-изданий и проводил информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

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Сотрудники СБУ выяснили, что вражеский агент по указанию российской спецслужбы написал около 60 заказных материалов для российских интернет-изданий "Одна семья" и "Фонд стратегической культуры". Эти СМИ работают над распространением русской пропаганды в мире.

В своих статьях злоумышленник оправдывал российские обстрелы и атаки по Украине. В его заказных материалах речь шла об ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и массовых обстрелах энергообъектов в Киеве. Работал он под псевдонимами Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.

"В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства", — отметили в СБУ.

За свои "услуги" от российских кураторов предатель получил около 250 тысяч гривен.

Удостоверение предателя
Удостоверение предателя. Фото: СБУ

Злоумышленнику СБУ объявила о подозрении

По данным СБУ, мужчина создал и был главой прокремлевской общественной организации в Полтаве под названием "Российская громада Полтавщины". Таким образом его заметили спецслужбы РФ и предложили сотрудничество.

Злоумышленнику работники СБУ сообщили о подозрении по факту государственной измены и оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.

Добавим, СБУ накопила доказательную базу на боевиков-предателей, которые вступили в российские войска и воевали против Украины. Они получили реальные сроки за решеткой и будут арестованы на период от 10 лет.

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