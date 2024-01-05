В Полтаве СБУ разоблачила политэксперта-изменника, который писал заказные статьи для российских СМИ

Задержи политексперт-предатель. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента службы по внешней разведке России. Политэксперт-изменник писал заказные статьи для российских интернет-изданий и проводил информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

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Сотрудники СБУ выяснили, что вражеский агент по указанию российской спецслужбы написал около 60 заказных материалов для российских интернет-изданий "Одна семья" и "Фонд стратегической культуры". Эти СМИ работают над распространением русской пропаганды в мире.

В своих статьях злоумышленник оправдывал российские обстрелы и атаки по Украине. В его заказных материалах речь шла об ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и массовых обстрелах энергообъектов в Киеве. Работал он под псевдонимами Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.

"В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства", — отметили в СБУ.

За свои "услуги" от российских кураторов предатель получил около 250 тысяч гривен.

Удостоверение предателя. Фото: СБУ

Злоумышленнику СБУ объявила о подозрении

По данным СБУ, мужчина создал и был главой прокремлевской общественной организации в Полтаве под названием "Российская громада Полтавщины". Таким образом его заметили спецслужбы РФ и предложили сотрудничество.

Злоумышленнику работники СБУ сообщили о подозрении по факту государственной измены и оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.

Добавим, СБУ накопила доказательную базу на боевиков-предателей, которые вступили в российские войска и воевали против Украины. Они получили реальные сроки за решеткой и будут арестованы на период от 10 лет.