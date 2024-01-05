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У Полтаві СБУ викрила політексперта-зрадника, який писав замовні статті для російських ЗМІ

5 січня 2024 13:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Полтаві СБУ викрила політексперта-зрадника, який писав замовні статті для російських ЗМІ
Затримай політексперт-зрадник. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба безпеки України затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки Росії. Політексперт-зрадник писав замовні статті для російських інтернет-видань та проводив інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомили в СБУ.

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СБУ затримала агента служби зовнішньої розвідки РФ

Працівники СБУ з'ясували, що ворожий агент за вказівкою російської спецслужби написав близько 60 замовних матеріалів для російських інтернет-видань "Одна родина" та "Фонд стратегической культуры". Ці ЗМІ працюють над поширенням російської пропаганди у світі.

У своїх статтях зловмисник виправдовував російські обстріли та атаки по Україні. В його замовних матеріалах йшлося про удари по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві. Працював він під псевдонімами Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

"У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави", — зазначили в СБУ.

За свої "послуги" від російських кураторів зрадник отримав майже 250 тисяч гривень.

Посвідчення зрадника
Посвідчення зрадника. Фото: СБУ

Зловмиснику СБУ оголосила про підозру

За даними СБУ, чоловік створив та був очільником прокремлівської громадської організації в Полтаві, які має назву "Російська громада Полтавщини". Таким чином, його помітили спецслужби РФ та запропонували співпрацю.

Зловмиснику працівники СБУ повідомили про підозру за фактом державної зради та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила українську компанію, яка постачала засоби тактичної медицини до Росії. Підприємство знаходилося у Київській області.

Додамо, СБУ накопичила доказову базу на бойовиків-зрадників, які вступили до російських військ та воювали проти України. Вони отримали реальні терміни за ґратами і будуть ув'язнені на період від 10 років. 

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