В Полтаве обновили данные о погибших в результате атаки 3 сентября

Экстренные службы в Полтаве после взрыва Фото: Суспільне

В Полтаве возросло количество жертв в результате российской атаки 3 сентября по Институту связи. Известно о 52 погибших людях.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщила спикер спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко, пишет "Суспільне" .

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Число погибших в Полтаве от атаки 3 сентября

В Полтаве в результате баллистической атаки россиян 3 сентября по состоянию на утро 4 сентября погибли 52 человека, из них 22 деблокированы из-под завалов. Сейчас известно о 271 раненом человеке.

Под завалами здания Полтавского института связи до сих пор могут находиться ориентировочно 13 человек. С территории атакованного учебного заведения уже вывезено 800 тонн строительного мусора.

Кроме того, неподалеку от Полтавского института связи есть повреждения еще в трех многоквартирных и пяти частных домах. Также поражение есть в офисном помещении.

Напомним, в Полтаве утром 3 сентября прогремели несколько мощных взрывов. Российские войска атаковали Полтавский военный институт связи. По данным Минобороны, оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами, а промежуток между тревогой и атакой был настолько коротким, что люди оказались под атакой прямо в момент эвакуации в бомбоубежище.

В результате атаки погибли и ранены. Люди оказались под завалами. На трагедию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Также российскую атаку по Полтаве прокомментировал президент США Джо Байден.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, кто будет выяснять обстоятельства трагедии в Полтаве 3 сентября.