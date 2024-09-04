У Полтаві оновили дані про загиблих внаслідок атаки 3 вересня

Екстрені служби у Полтаві після вибуху. Фото: Суспільне

У Полтаві зросла кількість жертв внаслідок російської атаки 3 вересня по Інституту зв'язку. Відомо про 52 загиблих людей.

Про це у середу, 4 вересня, повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, пише "Суспільне".

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У Полтаві внаслідок балістичної атаки росіян 3 вересня станом на ранок 4 вересня загинуло 52 людини, з них 22 деблокували з-під завалів. Наразі відомо про 271 поранену людину.

Під завалами будівлі Полтавського інституту зв'язку досі можуть перебувати орієнтовно 13 людей. З території атакованого навчального закладу уже вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Окрім того, неподалік Полтавського інституту зв'язку є пошкодження ще у трьох багатоквартирних та п'яти приватних будинках. Також ураження є в офісному приміщенні.

Нагадаємо, у Полтаві вранці 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакували Полтавський військовий інститут зв'язку. За даними Міноборони, окупанти атакували двома балістичними ракетами, а проміжок між тривогою та атакою був настільки коротким, що люди опинилися під атакою прямо в момент евакуації до бомбосховища.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Люди опинилися під завалами. На трагедію відреагував Президент України Володимир Зеленський. Також російську атаку по Полтаві прокоментував президент США Джо Байден.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров розповів, хто з'ясовуватиме обставини трагедії у Полтаві 3 вересня.