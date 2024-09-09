Взрыв гранаты в Лубнах 8 сентября — злоумышленник погиб на месте

Медики и правоохранитель на месте происшествия. Фото: скриншот с видео

В Лубнах Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу. В результате взрыва нарушитель погиб на месте, еще три человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Полтавской области в понедельник, 9 сентября.

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Взрыв гранаты в Лубнах

В Лубенский райотдел полиции 8 сентября около 23:00 поступило сообщение от медиков, что по улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранат. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты, врачи и спасатели.

Место взрыва в Лубнах. Фото: pl.npu.gov.ua

"В ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении. В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия", — сообщил начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец.

Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу

Правоохранители начали уголовное производство за оконченное покушение на убийство двух или более человек.

Также по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного убийства.