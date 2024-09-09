Вибух гранати в Лубнах 8 вересня — зловмисник загинув на місці

Медики та правоохоронець на місці події. Фото: скриншот з відео

У Лубнах Полтавської області чоловік кинув гранату у натовп. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, ще троє людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області у понеділок, 9 вересня.

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Вибух гранати у Лубнах

До Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23:00 надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, лікарі та рятувальники.

Місце вибуху у Лубнах. Фото: pl.npu.gov.ua

"У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди", — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за закінчений замах на вбивство двох або більше осіб.

Також за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.