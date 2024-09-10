В Полтавской области судили мужчину, который получил 18 повесток и уклонился от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне 2023 года жителя Полтавской области сочли годным к военной службе. В ноябре того же года он получил две повестки, однако не явился в ТЦК. В результате этого на него открыли уголовное дело.

В ходе заседания стало известно, что на самом деле мужчина за шесть месяцев получил 18 повесток. Он объяснил, что 16 раз приходил в ТЦК, но из-за состояния здоровья воинские части отказывались брать его на службу.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. На судебном заседании он раскаялся.

Сначала ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, однако освободили с установлением испытательного срока на два года.