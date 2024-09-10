У Полтавській області судили чоловіка, який отримав 18 повісток та ухилився від мобілізації

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні 2023 року мешканця Полтавської області визнали придатним до військової служби. У листопаді того ж року він отримав дві повістки, однак не з'явився до ТЦК. Внаслідок цього на нього відкрили кримінальну справу.

Під час засідання стало відомо, що насправді чоловік за шість місяців отримав 18 повісток. Він пояснив, що 16 разів приходив до ТЦК, але через стан здоров'я військові частини відмовлялися брати його на службу.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. На судовому засіданні він розкаявся.

Спочатку йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком чотири роки, однак звільнили зі встановленням іспитового строку два роки.