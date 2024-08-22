Посольство США предупредило Украину об угрозе обстрелов 24 августа

Последствия одной из последних атак России на Сумы. Фото: ГСЧС Украины

Посольство США заявило, что в Украине растет риск опасности из-за вероятных обстрелов со стороны России. Их связывают с приближающимся празднованием Дня Независимости Украины.

Об этом 21 августа сообщал сайт посольства США в Украине.

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В сообщении говорилось, что по оценкам посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и до выходных сохраняется повышенный риск российских атак как днем, так и ночью. Враг может атаковать всю территорию Украины в связи с Днем Независимости, традиционно празднуемым 24 августа.

Как защитить себя от российских атак

В посольстве советуют тщательно следить за новостями и заранее поискать адреса укрытий. Если объявлена воздушная тревога, немедленно скройтесь в укрытие и следуйте инструкциям от служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.