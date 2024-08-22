Посольство США попередило Україну про загрозу обстрілів 24 серпня

У посольстві США попередили українців про плани Росії атакувати Україну в День Незалежності
Посольство США заявило, що в Україні зростає ризик небезпеки через ймовірні обстріли з боку Росії. Їх пов'язують з наближенням святкування Дня Незалежності України.
Про це 21 серпня повідомляв сайт посольства США в Україні.
Попередження посольства США
У повідомленні йшлося про те, що за оцінками посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів і до вихідних зберігається підвищений ризик російських атак як вдень, так і вночі. Ворог може атакувати всю територію України у зв'язку з Днем Незалежності, який традиційно святкують 24 серпня.
Як захистити себе від російських атак
У посольстві радять ретельно стежити за новинами та заздалегідь пошукати адреси укриттів. Якщо оголошена повітряна тривога — негайно сховайтеся в укриття та дотримуйтесь вказівок від служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
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