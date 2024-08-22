Посольство США попередило Україну про загрозу обстрілів 24 серпня

Наслідки однієї з останніх атак Росії на Суми. Фото: ДСНС України

Посольство США заявило, що в Україні зростає ризик небезпеки через ймовірні обстріли з боку Росії. Їх пов'язують з наближенням святкування Дня Незалежності України.

Про це 21 серпня повідомляв сайт посольства США в Україні.

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Попередження посольства США

Повідомлення від посольства США в Україні. Фото: скриншот

У повідомленні йшлося про те, що за оцінками посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів і до вихідних зберігається підвищений ризик російських атак як вдень, так і вночі. Ворог може атакувати всю територію України у зв'язку з Днем Незалежності, який традиційно святкують 24 серпня.

Як захистити себе від російських атак

У посольстві радять ретельно стежити за новинами та заздалегідь пошукати адреси укриттів. Якщо оголошена повітряна тривога — негайно сховайтеся в укриття та дотримуйтесь вказівок від служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.