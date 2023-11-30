У Prozorro появились тендеры для телемарафона более чем на 18 млн грн

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На электронной системе закупок Prozorro появились тендеры, предназначенные для телемарафона Єдині новини. Их общая стоимость составляет более 18 млн. грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Тендеры на 18 млн грн для телемарафона

Так, первый тендер — "закупка услуг по производству информационных программ в прямом эфире, производству информационных программ и распространению их в эфире". Его стоимость – 13 498 468 грн.

Скриншот тендера

Выиграло торги в этом тендере ООО "МИ-УКРАЇНА", договор заключен 22 ноября.

Скриншот решения по тендеру

Второй тендер, объявленный "Мультимедийной платформой иновещания Украины" — "закупка услуги по разработке идей и концепций, обеспечение их реализации и производство видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Розмовна студія". Его ожидаемая цена — 2 575 200 грн.

Скриншот тендера

Договор более чем на 2,5 млн грн был заключен с ООО "Маркер Медіа" 22 ноября.

Скриншот решения по тендеру

В то же время, по поводу тендера было подано обращение в Госаудитслужбу. В нем отмечается, что это нецелесообразное расходование государственных средств во время войны. Ответ на него пока ожидается.

"Расходовать средства на "Разговорную студию", когда на линии фронта защитникам не хватает дронов и автомобилей бессмысленно. Деньги на ВСУ!!!", — говорится в жалобе.

Третья закупка, объявленная от этого же заказчика, обойдется в 968 400 грн. Она касается "закупки услуги по разработке идей и концепций, обеспечению их реализации и производству видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Прихований кут".

Скриншот тендера

Здесь победителем стало также ООО "Маркер Медіа". Договор о предоставлении услуг был заключен 22 ноября.

Скриншот решения по тендеру

Кроме того, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявила еще четвертый тендер стоимостью 1188720 грн.

Его название — "закупка услуги по разработке идей и концепций, обеспечение их реализации и производство видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Історична ретроспектива".

Скриншот тендера

Здесь контракт снова заключили с ООО "Маркер Медіа".

Скриншот решения по тендеру

Напомним, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.

Также мы писали, что в сентябре Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 млн гривен.