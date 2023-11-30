У Prozorro появились тендеры для телемарафона более чем на 18 млн грн
На электронной системе закупок Prozorro появились тендеры, предназначенные для телемарафона Єдині новини. Их общая стоимость составляет более 18 млн. грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Тендеры на 18 млн грн для телемарафона
Так, первый тендер — "закупка услуг по производству информационных программ в прямом эфире, производству информационных программ и распространению их в эфире". Его стоимость – 13 498 468 грн.
Выиграло торги в этом тендере ООО "МИ-УКРАЇНА", договор заключен 22 ноября.
Второй тендер, объявленный "Мультимедийной платформой иновещания Украины" — "закупка услуги по разработке идей и концепций, обеспечение их реализации и производство видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Розмовна студія". Его ожидаемая цена — 2 575 200 грн.
Договор более чем на 2,5 млн грн был заключен с ООО "Маркер Медіа" 22 ноября.
В то же время, по поводу тендера было подано обращение в Госаудитслужбу. В нем отмечается, что это нецелесообразное расходование государственных средств во время войны. Ответ на него пока ожидается.
"Расходовать средства на "Разговорную студию", когда на линии фронта защитникам не хватает дронов и автомобилей бессмысленно. Деньги на ВСУ!!!", — говорится в жалобе.
Третья закупка, объявленная от этого же заказчика, обойдется в 968 400 грн. Она касается "закупки услуги по разработке идей и концепций, обеспечению их реализации и производству видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Прихований кут".
Здесь победителем стало также ООО "Маркер Медіа". Договор о предоставлении услуг был заключен 22 ноября.
Кроме того, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявила еще четвертый тендер стоимостью 1188720 грн.
Его название — "закупка услуги по разработке идей и концепций, обеспечение их реализации и производство видеоинформационных материалов для проекта под рабочим названием "Історична ретроспектива".
Здесь контракт снова заключили с ООО "Маркер Медіа".
Напомним, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.
Также мы писали, что в сентябре Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 млн гривен.
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