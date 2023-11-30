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У Prozorro з'явилися тендери для телемарафону на понад 18 млн грн

30 листопада 2023 21:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Prozorro з'явилися тендери для телемарафону на понад 18 млн грн
Пульт для перемикання каналів. Фото: publish.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На електронній системі закупівель Prozorro з'явилися тендери, призначені для телемарафону Єдині новини. Їх загальна вартість становить понад 18 млн грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Тендери на 18 млн грн для телемарафону

Так, перший тендер — "закупівля послуги з виробництва інформаційних програм в прямому ефірі, виробництва інформаційних програм та поширення їх в ефірі". Його вартість — 13 498 468 грн.

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Скриншот тендеру

Виграло торги у цьому тендері ТОВ "МИ-УКРАЇНА", договір укладено 22 листопада.

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Скриншот рішення по тендеру

Другий тендер, оголошений "Мультимедійною платформою іномовлення України" — "закупівля послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Розмовна студія". Його очікувана ціна — 2 575 200 грн.

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Скриншот тендеру

Договір на понад 2,5 млн грн було укладено з ТОВ "Маркер Медіа" 22 листопада.

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Скриншот рішення по тендеру

Водночас стосовно тендеру було подано звернення до Держаудитслужби. У ньому наголошується, що це недоцільна витрата державних коштів під час війни. Відповідь на нього поки очікується.

"Витрачати кошти на "Розмовну студію", коли на лінії фронту захисникам не вистачає дронів і автомобілів безглуздо. Гроші на ЗСУ!!!", — йдеться у скарзі.

Третя закупівля, оголошена від цього ж замовника, коштуватиме 968 400 грн. Вона стосується "закупівлі послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Прихований кут". 

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Скриншот тендеру

Тут переможцем стало також ТОВ "Маркер Медіа". Договір на надання послуг був укладений 22 листопада.

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Скриншот рішення по тендеру

Крім того, "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголосила ще четвертий тендер вартістю 1 188 720 грн.

Його назва — "закупівля послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Історична ретроспектива".

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Скриншот тендеру

Тут контракт знову уклали з ТОВ "Маркер Медіа".

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Скриншот рішення по тендеру

Нагадаємо, що Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що у вересні Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйона гривень. 

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