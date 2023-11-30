У Prozorro з'явилися тендери для телемарафону на понад 18 млн грн

Пульт для перемикання каналів. Фото: publish.com.ua

На електронній системі закупівель Prozorro з'явилися тендери, призначені для телемарафону Єдині новини. Їх загальна вартість становить понад 18 млн грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Тендери на 18 млн грн для телемарафону

Так, перший тендер — "закупівля послуги з виробництва інформаційних програм в прямому ефірі, виробництва інформаційних програм та поширення їх в ефірі". Його вартість — 13 498 468 грн.

Скриншот тендеру

Виграло торги у цьому тендері ТОВ "МИ-УКРАЇНА", договір укладено 22 листопада.

Скриншот рішення по тендеру

Др угий тендер, оголошений "Мультимедійною платформою іномовлення України" — "закупівля послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Розмовна студія". Його очікувана ціна — 2 575 200 грн.

Скриншот тендеру

Договір на понад 2,5 млн грн було укладено з ТОВ "Маркер Медіа" 22 листопада.

Скриншот рішення по тендеру

Водночас стосовно тендеру було подано звернення до Держаудитслужби. У ньому наголошується, що це недоцільна витрата державних коштів під час війни. Відповідь на нього поки очікується.

"Витрачати кошти на "Розмовну студію", коли на лінії фронту захисникам не вистачає дронів і автомобілів безглуздо. Гроші на ЗСУ!!!", — йдеться у скарзі.

Третя закупівля, оголошена від цього ж замовника, коштуватиме 968 400 грн. Вона стосується "закупівлі послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Прихований кут".

Скриншот тендеру

Тут переможцем стало також ТОВ "Маркер Медіа". Договір на надання послуг був укладений 22 листопада.

Скриншот рішення по тендеру

Крім того, "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголосила ще четвертий тендер вартістю 1 188 720 грн.

Його назва — "закупівля послуги з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництво відео інформаційних матеріалів для проєкту під робочою назвою "Історична ретроспектива".

Скриншот тендеру

Тут контракт знову уклали з ТОВ "Маркер Медіа".

Скриншот рішення по тендеру

Нагадаємо, що Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у вересні Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйона гривень.