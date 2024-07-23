Нардепы требуют запретить УПЦ МП в Украине

Блокировка трибуны в Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

Народные депутаты блокируют трибуну в Верховной Раде с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требуют рассмотреть законопроект о ее запрете.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 23 июля.

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"Депутаты с плакатами против московской церкви блокируют трибуну Рады и прямо сейчас требуют рассмотрения законопроекта", — подчеркнул Гончаренко.

Блокировка трибуны в Раде. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нардеп также отреагировал на информацию, что все заседания Рады будут отменены до конца июля.

"Пока не подтверждаю, еще идет согласительный совет. Окончательно пока неизвестно", — добавил он.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины собрала новые доказательства агентурной сети Федеральной службы безопасности России, которая, маскируясь под Украинскую православную церковь (Московского патриархата), пыталась дестабилизировать ситуацию в нашем государстве. Были зафиксированы очередные факты противоправной деятельности.

Ранее СБУ ликвидировала каналы распространения антиукраинских религиозных книг в церковных лавках храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. В четырех городах Украины изъяли пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную рознь и оправдывавшие войну против России.