Нардепи вимагають заборонити УПЦ МП в Україні

Блокування трибуни в Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

Народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 23 липня.

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"Депутати з плакатами проти московської церкви блокують трибуну Ради і прямо зараз вимагають розгляду законопроєкту", — наголосив Гончаренко.

Блокування трибуни в Раді. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нардеп також відреагував на інформацію, що всі засідання Ради скасують до кінця липня.

"Поки не підтверджую, ще йде погоджувальна рада. Остаточно поки невідомо", — додав він.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві Служба безпеки України зібрала нові докази щодо агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка, маскуючись під Українську православну церкву (Московського патріархату), намагалася дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Було зафіксовано чергові факти протиправної діяльності.

Раніше СБУ ліквідувала канали поширення антиукраїнських релігійних книжок в церковних лавках храмів Української православної церкви Московського патріархату. В чотирьох містах України вилучили проросійські видання, які пропагували релігійну ворожнечу та виправдовували війну проти Росії.