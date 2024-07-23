Нардепи вимагають заборонити УПЦ МП в Україні

У Раді депутати з плакатами проти УПЦ МП блокують трибуну Ради — що відомо
Народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 23 липня.
Блокування трибуни в Раді через УПЦ МП
"Депутати з плакатами проти московської церкви блокують трибуну Ради і прямо зараз вимагають розгляду законопроєкту", — наголосив Гончаренко.
Нардеп також відреагував на інформацію, що всі засідання Ради скасують до кінця липня.
"Поки не підтверджую, ще йде погоджувальна рада. Остаточно поки невідомо", — додав він.
Нагадаємо, у Києві Служба безпеки України зібрала нові докази щодо агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка, маскуючись під Українську православну церкву (Московського патріархату), намагалася дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Було зафіксовано чергові факти протиправної діяльності.
Раніше СБУ ліквідувала канали поширення антиукраїнських релігійних книжок в церковних лавках храмів Української православної церкви Московського патріархату. В чотирьох містах України вилучили проросійські видання, які пропагували релігійну ворожнечу та виправдовували війну проти Росії.
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