Самовольное оставление части и дезертирство 2024 — что предлагают в Раде

Бойцы ВСУ на тренировке. Иллюстративное фото: Министерство обороны Великобритании

В Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, который будет полностью освобождать солдат от уголовной ответственности за первый побег. Согласно документу теперь вернуться можно будет с согласия командира, который согласится вернуть к себе бойца.

Об этом сообщает издание zaborona в четверг, 18 июля.

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Новый законопроект о дезертирстве и СОЧ

Заметим, что разница между этими двумя понятиями следующая: у СОЧ есть отсутствие намерения уйти со службы навсегда, тогда как дезертирство имеет следующие намерения. Оба относятся к категории тяжких военных преступлений. Максимальное наказание за СОЧ во время военного положения — от пяти до 10 лет тюрьмы, а за дезертирство — до 12. Это наиболее распространенные военные преступления.

Издание пишет, что до декабря 2022 года дезертирам и сбежавшим из части суды могли давать более мягкие приговоры или присуждать условное наказание. Однако в декабре, по настоянию Генштаба и Минобороны, наказание ужесточено, запретив выносить более мягкие приговоры и заменять заключение условным сроком. Речь идет об изменениях в статьи 403 (неисполнение приказа) и 407 (СОЧ) УКУ.

В то же время 16 июля 2024 года парламент одобрил в первом чтении законопроект №11322 об освобождении от уголовной ответственности сбежавших из части или дезертировавших впервые.

"В ноябре 2022 года в комитет по вопросам правоохранительной деятельности пришли из Генштаба и Минобороны с настоятельной просьбой внести изменения в УКУ, в статьи о военных преступлениях с целью максимального усиления ответственности, во избежание возможности судами назначать более мягкие наказания. Еще там, по-моему, запрещалось условное наказание по этим статьям. Я тогда спрашивал у представителей Генштаба и Минобороны: гарантируют ли они качество командиров, особенно низкого звена? Потому что, как правило, такие правонарушения военные совершают вследствие конфликтов с командирами. Но тогда нас, как говорится, переломили, и Верховная Рада, если я не ошибаюсь, 13 декабря 2022 года фактически 'закрутила гайки' в части военных преступлений с целью усиления дисциплины", — рассказал первый замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

По его мнению, изменения связаны с тем, что эти преступления расследует ГБР, которое физически не справляется с таким количеством преступлений.

Что предполагает законопроект

Документ, уже находящийся в парламенте, предусматривает освобождение от уголовной ответственности за первое дезертирство или СОЧ. Так, человек, впервые совершивший одно из этих преступлений, сможет обратиться в прокуратуру или в суд (если дело уже рассматривается в суде) с заявлением о том, что он хочет и готов вернуться к прохождению военной службы. Это будет основанием для освобождения от уголовной ответственности и не будет зафиксирован факт совершения уголовного преступления.

Однако вернуться в армию можно будет только с согласия любого командира любой воинской части, который согласится взять к себе такого военнослужащего.

"Логика такова: если причиной СОЧ стал конфликт с командиром, то абсурдно рассчитывать, что возвращение этого военнослужащего к тому же командиру чем-то хорошим закончится", — подчеркнул Осадчук.

Напомним, ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, что СОЧ и дезертирство могут возрасти из-за мобилизации заключенных в ВСУ.

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