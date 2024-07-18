Самовільне залишення частини та дезертирство 2024 — що пропонують в Раді

Бійці ЗСУ на тренуванні. Ілюстративне фото: Міністерство оборони Великої Британії

У Верховній Раді України ухвалили за основу законопроєкт, який повністю звільнятиме солдатів від кримінальної відповідальності за першу втечу. Згідно з документом, тепер повернутися можна буде за згодою командира, який погодиться повернути до себе бійця.

Про це інформує видання zaborona у четвер, 18 липня.

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Зауважимо, що різниця між цими двома поняттями наступна: в СЗЧ є відсутність наміру піти зі служби назавжди, тоді як дезертирство має такі наміри. Обидва належить до категорії тяжких військових злочинів. Максимальне покарання за СЗЧ під час воєнного стану — від п'яти до 10 років в’язниці, а за дезертирство — до 12. Це найпоширеніші військові злочини.

Видання пише, що до грудня 2022 року дезертирам та тим, хто втік з частини, суди могли давати м’якіші вироки або присуджувати умовне покарання. Проте у грудні, за наполяганням Генштабу та Міноборони, покарання посилили, заборонивши виносити м’якіші вироки та замінювати ув’язнення умовним терміном. Йдеться про зміни до статей 403 (невиконання наказу) та 407 (СЗЧ) ККУ

Водночас 16 липня 2024 року парламент схвалив в першому читанні законопроєкт №11322 про звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто втік з частини або дезертував уперше.

"У листопаді 2022 року до комітету з питань правоохоронної діяльності прийшли з Генштабу і Міноборони з наполегливим проханням внести зміни в ККУ до статей про військові злочини з метою максимального посилення відповідальності, з метою уникнення можливості судами призначати більш м’які покарання. Ще там, по-моєму, заборонялося умовне покарання за цими статтями. Я тоді запитував у представників Генштабу й Міноборони: чи гарантують вони якість командирів, особливо низької ланки? Бо, як правило, такі правопорушення військові вчиняють унаслідок конфліктів з командирами. Але тоді нас, як кажуть, переламали, і Верховна Рада, якщо я не помиляюсь, 13 грудня 2022 року фактично ‘закрутила гайки’ в частині військових злочинів з метою посилення дисципліни", — розповів перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

На його думку, зміни пов’язані з тим, що згадані злочини розслідує ДБР, яке фізично не справляється з такою кількістю злочинів.

Що передбачає законопроєкт

Документ, який вже знаходиться у парламенті, передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за перше дезертирство чи СЗЧ. Так, людина, яка вперше скоїла один з цих злочинів, зможе звернутися до прокуратури або до суду (якщо справа вже розглядається в суді) з заявою про те, що вона хоче та готова повернутися до проходження військової служби. Це буде підставою для звільнення від кримінальної відповідальності та не буде зафіксовано факту скоєння кримінального злочину.

Проте, повернутися до війська можна буде тільки за згодою будь-якого командира будь-якої військової частини, який погодиться взяти до себе такого військовослужбовця.

"Логіка така: якщо причиною СЗЧ став конфлікт з командиром, то абсурдно розраховувати, що повернення цього військовослужбовця до того самого командира чимось гарним закінчиться", — наголосив Осадчук.

Нагадаємо, раніше комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, що СЗЧ та дезертирство можуть зрости через мобілізацію ув'язнених до ЗСУ.

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