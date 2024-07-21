Рада предлагает заменить главу ВСК Задорожного на Бакумова

Строительство фортификаций в Харьковской области. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Депутаты Верховной Рады Украины хотят заменить главу Временной специальной комиссии по вопросам строительства фортификаций и закупки дронов. Вместо Николая Задорожного, недавно получившего подозрение от Национального антикоррупционного бюро, предлагают назначить Александра Бакумова с Харьковщины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram в воскресенье, 21 июля.

Читайте также:

Замена главы ВСК по построению фортификаций

"Коалиция внесла замену председателя ВСК по построению фортификаций и закупки дронов. Вместо действующего председателя ВСК Николая Задорожного, который недавно получил подозрение НАБУ предлагают назначить нового председателя ВСК Александра Бакумова", — написал Железняк.

Постановление ВР. Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

"Работаю с Сашей уже 1,5 года в нашей ВСК — могу сказать только положительное. И учитывая что он из Харькова, то одна из лучших кандидатур на эту должность", — отметил Железняк.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, Задорожный подозревается в вымогательстве 3,4 млн грн. В марте 2024 года он требовал взятку у главы сельсовета в Сумской области за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе. Задорожный, как утверждают НАБУ и САП, требовал 10% суммы контракта и 4% для местных правоохранителей.

Ранее Задорожный попал в скандал во время встречи с лесниками Сумской области. Он поехал к освобожденному от оккупации Тростянцу в свитере с буквой V, которая является символом русского вторжения.

Как сообщили в партии "Слуга народа", нардепа Николая Задорожного исключили из партии и приостановили его членство в парламентской фракции политсилы.