Рада пропонує замінити голову ТСК Задорожного на Бакумова

Будівництво фортифікацій на Харківщині. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Депутати Верховної Ради України хочуть замінити голову Тимчасової спеціальної комісії з питань побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру від Національного антикорупційного бюро, пропонують призначити Олександра Бакумова з Харківщини.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram у неділю, 21 липня.

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Заміна голови ТСК з побудови фортифікацій

"Коаліція внесла заміну голови ТСК з побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість чинного голови ТСК Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру НАБУ пропонують призначити нового голову ТСК Олександра Бакумова", — написав Железняк.

Постанова ВР. Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

"Працюю з Сашою вже 1,5 роки в нашій ТСК — можу сказати тільки позитивне. І враховуючи що він з Харкова, то одна з найкращих кандидатур на цю посаду", — зазначив Железняк.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, Задорожній підозрюється в вимаганні 3,4 млн грн. У березні 2024 року він вимагав хабар у голови сільради в Сумській області за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Задорожній, як стверджують НАБУ і САП, вимагав 10% від суми контракту, а ще 4% для місцевих правоохоронців.

Раніше Задорожній потрапив у скандал під час зустрічі з лісниками Сумської області. Він поїхав до звільненого від окупації Тростянця в светрі з літерою V, яка є символом російського вторгнення.

Як повідомили в партії "Слуга народу", нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії та призупинили його членство у парламентській фракції політсили.