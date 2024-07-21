Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Раді пропонують замінити голову комісії з питань побудови фортифікацій arrow

У Раді пропонують замінити голову комісії з питань побудови фортифікацій

21 липня 2024 18:31
Галина Шподарева - редактор
Рада пропонує замінити голову ТСК Задорожного на Бакумова
Будівництво фортифікацій на Харківщині. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова
Галина Шподарева - редактор

Депутати Верховної Ради України хочуть замінити голову Тимчасової спеціальної комісії з питань побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру від Національного антикорупційного бюро, пропонують призначити Олександра Бакумова з Харківщини. 

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram у неділю, 21 липня. 

Читайте також:

Заміна голови ТСК з побудови фортифікацій

"Коаліція внесла заміну голови ТСК з побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість чинного голови ТСК Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру НАБУ пропонують призначити нового голову ТСК Олександра Бакумова", — написав Железняк.

У Раді пропонують замінити голову комісії з питань побудови фортифікацій - фото 1
Постанова ВР. Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

"Працюю з Сашою вже 1,5 роки в  нашій ТСК — можу сказати тільки позитивне. І враховуючи що він з Харкова, то одна з найкращих кандидатур на цю посаду", — зазначив Железняк. 

У Раді пропонують замінити голову комісії з питань побудови фортифікацій - фото 2
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, Задорожній підозрюється в вимаганні 3,4 млн грн. У березні 2024 року він вимагав хабар у голови сільради в Сумській області за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Задорожній, як стверджують НАБУ і САП, вимагав 10% від суми контракту, а ще 4% для місцевих правоохоронців.

Раніше Задорожній потрапив у скандал під час зустрічі з лісниками Сумської області. Він поїхав до звільненого від окупації Тростянця в светрі з літерою V, яка є символом російського вторгнення.

Як повідомили в партії "Слуга народу", нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії та призупинили його членство у парламентській фракції політсили.

Верховна Рада Ярослав Железняк НАБУ корупція Олександр Бакумов народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ