Рада пропонує замінити голову ТСК Задорожного на Бакумова

У Раді пропонують замінити голову комісії з питань побудови фортифікацій
Депутати Верховної Ради України хочуть замінити голову Тимчасової спеціальної комісії з питань побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру від Національного антикорупційного бюро, пропонують призначити Олександра Бакумова з Харківщини.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram у неділю, 21 липня.
Заміна голови ТСК з побудови фортифікацій
"Коаліція внесла заміну голови ТСК з побудови фортифікацій та закупівлі дронів. Замість чинного голови ТСК Миколи Задорожнього, який нещодавно отримав підозру НАБУ пропонують призначити нового голову ТСК Олександра Бакумова", — написав Железняк.
"Працюю з Сашою вже 1,5 роки в нашій ТСК — можу сказати тільки позитивне. І враховуючи що він з Харкова, то одна з найкращих кандидатур на цю посаду", — зазначив Железняк.
Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, Задорожній підозрюється в вимаганні 3,4 млн грн. У березні 2024 року він вимагав хабар у голови сільради в Сумській області за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Задорожній, як стверджують НАБУ і САП, вимагав 10% від суми контракту, а ще 4% для місцевих правоохоронців.
Раніше Задорожній потрапив у скандал під час зустрічі з лісниками Сумської області. Він поїхав до звільненого від окупації Тростянця в светрі з літерою V, яка є символом російського вторгнення.
Як повідомили в партії "Слуга народу", нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії та призупинили його членство у парламентській фракції політсили.
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