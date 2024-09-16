Повышение налогов в Украине — в Раде одобрили законопроект

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил законопроект о повышении налогов в Украине. Кроме населения страны, их будут платить банки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в понедельник, 16 сентября.

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Повышение налогов в Украине

По словам Железняка, введение закона будет задним числом — с 1 октября.

"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд гривен в 2024 году и 137 млрд гривен в следующем", — отметил нардеп.

Изменения коснутся:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на все формы ФЛП третьей группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования); 50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Голосование в первом чтении состоится в ближайшие дни.

Требования от МВФ

"Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете 2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов (включая НДС)", — сообщил Железняк.

К тому же Минфин согласился на налог на банки.

Пост Железняка. Фото: скриншот