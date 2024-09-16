Повышение налогов в Украине — в Раде одобрили законопроект

В Раде одобрили повышение налогов в Украине — какие изменения ожидать
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил законопроект о повышении налогов в Украине. Кроме населения страны, их будут платить банки.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в понедельник, 16 сентября.
Повышение налогов в Украине
По словам Железняка, введение закона будет задним числом — с 1 октября.
"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд гривен в 2024 году и 137 млрд гривен в следующем", — отметил нардеп.
Изменения коснутся:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% на все формы ФЛП третьей группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);
- 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Голосование в первом чтении состоится в ближайшие дни.
Требования от МВФ
"Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете 2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов (включая НДС)", — сообщил Железняк.
К тому же Минфин согласился на налог на банки.
Читайте Новини.LIVE!