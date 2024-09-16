Підвищення податків в Україні — у Раді схвалили законопроєкт

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні. Крім населення країни, їх платитимуть банки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Підвищення податків в Україні

За словами Железняка, впровадження закону буде заднім числом — з 1 жовтня.

"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному", — зазначив нардеп.

Зміни торкнуться:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всі форми ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податку на прибуток банків в 2024 році.

Голосування у першому читанні відбудеться найближчими днями.

Вимоги від МВФ

"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті 2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно ПДВ)", — повідомив Железняк.

До того ж Мінфін погодився на податок на банки.

Допис Железняка. Фото: скриншот