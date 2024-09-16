Підвищення податків в Україні — у Раді схвалили законопроєкт

У Раді схвалили підвищення податків в Україні — які зміни очікувати
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні. Крім населення країни, їх платитимуть банки.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 16 вересня.
Підвищення податків в Україні
За словами Железняка, впровадження закону буде заднім числом — з 1 жовтня.
"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному", — зазначив нардеп.
Зміни торкнуться:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всі форми ФОП третьої групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податку на прибуток банків в 2024 році.
Голосування у першому читанні відбудеться найближчими днями.
Вимоги від МВФ
"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті 2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно ПДВ)", — повідомив Железняк.
До того ж Мінфін погодився на податок на банки.
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