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В РФ мертвым нашли Илью Киву, — росСМИ

6 декабря 2023 16:53
обновлено: 17:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В РФ мертвым нашли Илью Киву, — росСМИ
Экс-нардеп Илья Кива. Фото: ОПЗЖ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы. В Подмосковье якобы обнаружили тело нардепа.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В России нашли тело Ильи Кивы

Российские СМИ распространили в сети информацию о смерти украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Они отмечают, что его тело было обнаружено в Подмосковье. Вероятные причины смерти неизвестны. Пока информация не подтверждена и доказательств смерти нет.

Источники Новини.LIVE в силовых органах Украины сообщили, что информация о смерти Кивы сейчас проверяется.

Сообщение о смерти Кивы
Сообщение о смерти Кивы. Фото: скриншот поста Лачен пишет

Напомним, бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в одном из эфиров местного российского телеканала экс-нардеп и предатель Илья Кива истерически предлагал всем "закрыться" для того, чтобы "строить счастливое будущее". Правда, где именно и как не уточнил.

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