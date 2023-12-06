В РФ мертвым нашли Илью Киву, — росСМИ
Российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы. В Подмосковье якобы обнаружили тело нардепа.
Об этом сообщают российские СМИ.
В России нашли тело Ильи Кивы
Российские СМИ распространили в сети информацию о смерти украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Они отмечают, что его тело было обнаружено в Подмосковье. Вероятные причины смерти неизвестны. Пока информация не подтверждена и доказательств смерти нет.
Источники Новини.LIVE в силовых органах Украины сообщили, что информация о смерти Кивы сейчас проверяется.
Напомним, бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в одном из эфиров местного российского телеканала экс-нардеп и предатель Илья Кива истерически предлагал всем "закрыться" для того, чтобы "строить счастливое будущее". Правда, где именно и как не уточнил.
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