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У РФ мертвим знайшли Іллю Киву, — росЗМІ

6 грудня 2023 16:53
оновлено: 17:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У РФ мертвим знайшли Іллю Киву, — росЗМІ
Екснардеп Ілля Кива. Фото: ОПЗЖ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви. У Підмосков'ї нібито знайшли тіло нардепа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Росії знайшли тіло Іллі Киви

Російські ЗМІ поширили у мережі інформацію про смерть українського екснардепа Іллі Киви. Вони зазначають, що його тіло було знайдено у Підмосков'ї. Ймовірні причини смерті не відомі. Наразі інформація не підтверджена і доказів смерті немає. 

Джерела Новини.LIVE у силових органах України повідомили, що інформація про смерть Ківи — наразі перевіряється.

Повідомлення про смерть Киви
Повідомлення про смерть Киви. Фото: скриншот допису Лачен пише

Нагадаємо, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України. 

Раніше ми писали, що в одному з ефірів місцевого російського телеканалу екснардеп та зрадник Ілля Кива істерично пропонував усім "закритися" для того, щоб "будувати щасливе майбутнє". Щоправда, де саме та як — не уточнив. 

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