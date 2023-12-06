У РФ мертвим знайшли Іллю Киву, — росЗМІ

Екснардеп Ілля Кива. Фото: ОПЗЖ

Російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви. У Підмосков'ї нібито знайшли тіло нардепа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

У Росії знайшли тіло Іллі Киви

Російські ЗМІ поширили у мережі інформацію про смерть українського екснардепа Іллі Киви. Вони зазначають, що його тіло було знайдено у Підмосков'ї. Ймовірні причини смерті не відомі. Наразі інформація не підтверджена і доказів смерті немає.

Джерела Новини.LIVE у силових органах України повідомили, що інформація про смерть Ківи — наразі перевіряється.

Повідомлення про смерть Киви. Фото: скриншот допису Лачен пише

Нагадаємо, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в одному з ефірів місцевого російського телеканалу екснардеп та зрадник Ілля Кива істерично пропонував усім "закритися" для того, щоб "будувати щасливе майбутнє". Щоправда, де саме та як — не уточнив.