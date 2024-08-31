В Ровно медики во время научной конференции устроили танцы на столах

Медики из Ровно танцуют на столах. Фото: скриншот

В сети распространилось видео, на котором медики из Ровно танцуют на столах. Запись вызвала возмущение начальника Ровенской ОВА Александра Коваля. Он назвал такое поведение во время войны недопустимым и анонсировал кадровые решения.

Видео опубликовала ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая в Facebook в пятницу, 30 августа.

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Ровенские медики танцевали на столах после конференции по теме онкологии

В сети завирусилось видео, на котором, как отмечается, медики из Ровно во время научной конференции по теме онкологии танцевали на столах.

"Врачи КП "Ривненский областной противоопухолевый центр" Ривненского областного совета на научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София", — подписала видео Подгородецкая.

Сообщение журналистки. Фото: скриншот

Реакция Ровенской ОВА

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль отреагировал на видео и заявил, что во время войны это недопустимо.

"Танцы на столах во время войны — недопустимы", — написал Коваль.

Он добавил, что его возмутило видео, которое распространилось в интернете, отметив, что на нем зафиксировано развлекательную вечеринку с участием представителей областного противоопухолевого центра.

По словам Коваля, по этой ситуации будут приняты кадровые решения.

"Обсудил эту ситуацию с председателем областного совета Андреем Караушем. Пришли к общему мнению — такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений. И они уже в скором времени будут", — подчеркнул председатель ОВА.