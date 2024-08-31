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В Ровно медики танцевали на столах во время конференции — в ОВА отреагировали

31 августа 2024 18:35
Валерия Барановская - редактор
В Ровно медики во время научной конференции устроили танцы на столах
Медики из Ровно танцуют на столах. Фото: скриншот
Валерия Барановская - редактор

В сети распространилось видео, на котором медики из Ровно танцуют на столах. Запись вызвала возмущение начальника Ровенской ОВА Александра Коваля. Он назвал такое поведение во время войны недопустимым и анонсировал кадровые решения.

Видео опубликовала ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая в Facebook в пятницу, 30 августа.

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В сети завирусилось видео, на котором, как отмечается, медики из Ровно во время научной конференции по теме онкологии танцевали на столах.

"Врачи КП "Ривненский областной противоопухолевый центр" Ривненского областного совета на научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София", — подписала видео Подгородецкая.

В Ровно медики танцевали на столах во время конференции — в ОВА отреагировали - фото 1
Сообщение журналистки. Фото: скриншот

Реакция Ровенской ОВА

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль отреагировал на видео и заявил, что во время войны это недопустимо.

"Танцы на столах во время войны — недопустимы", — написал Коваль.

Он добавил, что его возмутило видео, которое распространилось в интернете, отметив, что на нем зафиксировано развлекательную вечеринку с участием представителей областного противоопухолевого центра. 

По словам Коваля, по этой ситуации будут приняты кадровые решения.

"Обсудил эту ситуацию с председателем областного совета Андреем Караушем. Пришли к общему мнению — такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений. И они уже в скором времени будут", — подчеркнул председатель ОВА.

В Ровно во время научной конференции устроили танцы на столах
Сообщение Коваля. Фото: скриншот

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