У Рівному медики під час наукової конференції влаштували танці на столах

Медики з Рівного танцюють на столах. Фото: скриншот

У мережі поширилося відео, на якому медики з Рівного танцюють на столах. Запис викликав обурення начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля. Він назвав таку поведінку під час війни неприпустимою та анонсував кадрові рішення.

Відео опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька у Facebook у п'ятницю, 30 серпня.

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Рівненські медики танцювали на столах після конференції на тему онкології

У мережі завірусилося відео, на якому, як зазначається, медики із Рівного під час наукової конференції на тему онкології танцювали на столах.

"Лікарі КП "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" у готельно-ресторанному комплексі "Софія", — підписала відео Підгородецька.

Допис журналістки. Фото: скриншот

Реакція Рівненської ОВА

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль відреагував на відео та заявив, що під час війни це неприпустимо.

"Танці на столах під час війни — неприпустимі", — написав Коваль.

Він додав, що його обурило відео, яке поширилося в інтернеті, зазначивши, що на ньому зафіксовано розважальну вечірку за участю представників обласного протипухлинного центру.

За словами Коваля, стосовно цієї ситуації будуть прийняті кадрові рішення.

"Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки — така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть", — наголосив голова ОВА.