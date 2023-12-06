В СНБО предупредили о новых фейках РФ в иностранных СМИ — с чем они связаны

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Россия готовит новые фейки против высшего руководства Украины в зарубежных СМИ. Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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В ведомстве рассказали, что в иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины. В частности, планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства государства, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

"Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина. Целью таких действий является раскол в украинском обществе", — пояснили в ЦПД.

Напомним, ранее российская пропаганда выпустила новую фейковую историю о событиях в Одессе. Россияне утверждают, что украинских военных, погибших на поле боя, хоронят под табличками "хирургические отходы". Однако фактчекеры и анализ спутниковых снимков подтверждают, что эта информация — ложь.