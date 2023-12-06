В РНБО попередили про нові фейки РФ в іноземних ЗМІ — з чим вони пов'язані

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Росія готує нові фейки проти вищого керівництва України в іноземних ЗМІ. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади Путіна.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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У відомстві розповіли, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України. Зокрема, планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва держави, яка вийде на англомовних ресурсах.

"Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади Путіна. Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда випустила нову фейкову історію про події в Одесі. Росіяни стверджують, що українських військових, які загинули на полі бою, ховають під табличками "хірургічні відходи". Проте фактчекери та аналіз супутникових знімків підтверджують, що ця інформація — брехня.