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В работе системы Новой почты произошел масштабный сбой

19 июля 2024 09:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Новая почта 19 июля — в компании сообщили о сбое
Сотрудники Новой почты. Фото: Forbes
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 19 июля, в работе Новой почты произошел сбой. Отделения не принимают посылки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Сбой в работе Новой почты

Украинцы пишут, что с утра отделения новой почты не принимают посылки по всей Украине.

Также люди жалуются, что телефоны компании не работают.

В Новой почте объяснили, что произошел технический сбой.

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов", — говорится в сообщении.

Почтовый оператор подчеркивает, что причины сбоя уже выяснены.

"Работа будет возобновлена в ближайшее время", — добавили в пресс-службе компании.

В работе Новой почты произошел сбой
Сообщение Новой Почты в Telegram


Напомним, украинская почтовая компания "Новая почта" открыла свое отделение в 14-й стране. Таким образом, новый терминал во Франции стал 100-м отделением в Европе.

Также мы писали, что международный финансовый сервис NovaPay запускает продукт кредитования бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

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