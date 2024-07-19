Новая почта 19 июля — в компании сообщили о сбое

В работе системы Новой почты произошел масштабный сбой
В пятницу, 19 июля, в работе Новой почты произошел сбой. Отделения не принимают посылки.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Сбой в работе Новой почты
Украинцы пишут, что с утра отделения новой почты не принимают посылки по всей Украине.
Также люди жалуются, что телефоны компании не работают.
В Новой почте объяснили, что произошел технический сбой.
"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов", — говорится в сообщении.
Почтовый оператор подчеркивает, что причины сбоя уже выяснены.
"Работа будет возобновлена в ближайшее время", — добавили в пресс-службе компании.
Напомним, украинская почтовая компания "Новая почта" открыла свое отделение в 14-й стране. Таким образом, новый терминал во Франции стал 100-м отделением в Европе.
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