Не працює Нова пошта 19 липня — у компанії повідомили про збій

Працівники Нової пошти. Фото: Forbes

У п'ятницю, 19 липня, у роботі Нової пошти стався збій. Відділення не приймають посилки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Збій у роботі Нової пошти

Українці пишуть, що з ранку відділення нової пошти не приймають посилки по всій Україні.

Також люди скаржаться, що телефони компанії не працюють.

У Новій пошті пояснили, що стався технічний збій.

"У звʼязку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Поштовий оператор наголошує, що причини збою вже зʼясовані.

"Роботу буде відновлено найближчим часом", — додали у пресслужбі компанії.

Повідомлення Нової Пошти у Telegram



Нагадаємо, українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.

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