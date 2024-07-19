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У роботі системи Нової пошти стався масштабний збій

19 липня 2024 09:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Не працює Нова пошта 19 липня — у компанії повідомили про збій
Працівники Нової пошти. Фото: Forbes
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 19 липня, у роботі Нової пошти стався збій. Відділення не приймають посилки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Збій у роботі Нової пошти

Українці пишуть, що з ранку відділення нової пошти не приймають посилки по всій Україні.

Також люди скаржаться, що телефони компанії не працюють.

У Новій пошті пояснили, що стався технічний збій.

"У звʼязку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Поштовий оператор наголошує, що причини збою вже зʼясовані.

"Роботу буде відновлено найближчим часом", — додали у пресслужбі компанії.

У роботі Нової пошти стався збій
Повідомлення Нової Пошти у Telegram


Нагадаємо, українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.

Також ми писали, що міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

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