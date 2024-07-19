Не працює Нова пошта 19 липня — у компанії повідомили про збій

У роботі системи Нової пошти стався масштабний збій
У п'ятницю, 19 липня, у роботі Нової пошти стався збій. Відділення не приймають посилки.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Збій у роботі Нової пошти
Українці пишуть, що з ранку відділення нової пошти не приймають посилки по всій Україні.
Також люди скаржаться, що телефони компанії не працюють.
У Новій пошті пояснили, що стався технічний збій.
"У звʼязку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів", — йдеться у повідомленні.
Поштовий оператор наголошує, що причини збою вже зʼясовані.
"Роботу буде відновлено найближчим часом", — додали у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.
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