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В Севастополе раздались сильные взрывы — что известно

4 июля 2024 17:00
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Улинец Юлия
редактор
Взрывы в Севастополе 4 июля — мыс Фиолент в дыму
Результаты взрыва в Севастополе. Иллюстративное фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Во временно оккупированном Севастополе днем 4 июля на мысе Фиолент раздались взрывы. Россияне перекрыли Керченский мост.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в четверг, 4 июля.

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Взрывы в Севастополе 4 июля

Во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв. Дым рушится в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент.

В сети появились фото и видео дыма в небе. Сообщается, что морской и наземный общественный транспорт приостановили движение из-за взрыва в Севастополе. Кроме того, Керченский мост также перекрыт для движения.

Однако российские паблики пишут, что взрыв якобы связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу "Шахедов" возле Флотского.

Местные "власти" официально ситуацию пока не комментировали. Российский "глава" Севастополя сообщил о воздушной тревоге в 15:20 по местному времени, уже в 15:22 проинформировал об отбое.

Напомним, украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, которые прицельно избивают по позициям оккупантов.

Мы писали, что партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

Также мы сообщали, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.

Крым Черное море взрыв россияне оккупанты Севастополь война в Украине

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