Взрывы в Севастополе 4 июля — мыс Фиолент в дыму

Результаты взрыва в Севастополе. Иллюстративное фото: Reuters

Во временно оккупированном Севастополе днем 4 июля на мысе Фиолент раздались взрывы. Россияне перекрыли Керченский мост.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в четверг, 4 июля.

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Взрывы в Севастополе 4 июля

Во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв. Дым рушится в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент.

В сети появились фото и видео дыма в небе. Сообщается, что морской и наземный общественный транспорт приостановили движение из-за взрыва в Севастополе. Кроме того, Керченский мост также перекрыт для движения.

Однако российские паблики пишут, что взрыв якобы связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу "Шахедов" возле Флотского.

Местные "власти" официально ситуацию пока не комментировали. Российский "глава" Севастополя сообщил о воздушной тревоге в 15:20 по местному времени, уже в 15:22 проинформировал об отбое.

Напомним, украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, которые прицельно избивают по позициям оккупантов.

Мы писали, что партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

Также мы сообщали, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.