Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Севастополі пролунали сильні вибухи — що відомо arrow

У Севастополі пролунали сильні вибухи — що відомо

4 липня 2024 17:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Вибухи у Севастополі 4 липня — мис Фіолент у диму
Наслідки вибуху в Севастополі. Ілюстративне фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У тимчасово окупованому Севастополі вдень 4 липня на мисі Фіолент пролунали вибухи. Росіяни перекрили Керченський міст.

Про це повідомляє "Крымский ветер" у четвер, 4 липня.

Читайте також:

 

Вибухи у Севастополі 4 липня

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Дим валить у районі дислокації російської частини РЕБ на мисі Фіолент.

У мережі з'явилися фото та відео диму у небі. Повідомляється, що морський та наземний громадський транспорт припинили рух через вибух у Севастополі. Крім того, Керченський міст також перекрито для руху.

Однак російські пабліки пишуть, що вибух нібито пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом "Шахедів" біля Флотського.

Місцева "влада" офіційно ситуацію поки не коментувала. Російський "глава" Севастополя повідомив про повітряну тривогу о 15:20 за місцевим часом, вже о 15:22 проінформував про відбій.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Атака була здійснена за допомоги літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів. 

Ми писали, що партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

Також ми повідомляли, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.

Крим Чорне море вибух росіяни окупанти Севастополь війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо