Вибухи у Севастополі 4 липня — мис Фіолент у диму

Наслідки вибуху в Севастополі. Ілюстративне фото: Reuters

У тимчасово окупованому Севастополі вдень 4 липня на мисі Фіолент пролунали вибухи. Росіяни перекрили Керченський міст.

Про це повідомляє "Крымский ветер" у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Вибухи у Севастополі 4 липня

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Дим валить у районі дислокації російської частини РЕБ на мисі Фіолент.

У мережі з'явилися фото та відео диму у небі. Повідомляється, що морський та наземний громадський транспорт припинили рух через вибух у Севастополі. Крім того, Керченський міст також перекрито для руху.

Однак російські пабліки пишуть, що вибух нібито пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом "Шахедів" біля Флотського.

Місцева "влада" офіційно ситуацію поки не коментувала. Російський "глава" Севастополя повідомив про повітряну тривогу о 15:20 за місцевим часом, вже о 15:22 проінформував про відбій.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Атака була здійснена за допомоги літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів.

Ми писали, що партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

Також ми повідомляли, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.