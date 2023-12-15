Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В "Слуге народа" в Закарпатской области заявили, что не знают взрывателя сельсовета arrow

В "Слуге народа" в Закарпатской области заявили, что не знают взрывателя сельсовета

15 декабря 2023 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Слуге народа" в Закарпатской области заявили, что не знают взрывателя сельсовета
Подрывник у дверей сельсовета. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Роман Сарай в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о политической деятельности взрывателя

По предварительной информации, взрыватель сельсовета Сергей Батрин — депутат "Слуги народа", однако Сарай рассказал, что ничего не знает о нем.

null
Диалог с Романом Сараем. Фото: Новини.LIVE
null
Диалог с Романом Сараем. Фото: Новини.LIVE

"Фракция в областном совете ни функционально, ни административно никоим образом не связана с фракциями в соответствующих громадах", — говорится в сообщении.

Сарай считает, что если кто-то может владеть информацией о взрывнике, то это односельчане или депутаты ОТГ, где произошла трагедия.

Взрыв в Керецковском сельсовете

Сегодня в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Подрывника зовут Сергей Батрин. По информации журналиста Виталия Глаголы, он депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа". Он родился 12 сентября 1969 года. Обитает в селе Кушница.

По уточненной информации, взрывник не погиб, но находится в тяжелом состоянии. Медики пытаются его реанимировать. Известно, что всего пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Кроме того, на месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Пока мотивы совершения подрыва не известны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме