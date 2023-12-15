В "Слуге народа" в Закарпатской области заявили, что не знают взрывателя сельсовета

Подрывник у дверей сельсовета. Фото: скриншот

Мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Роман Сарай в комментарии Новини.LIVE.

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По предварительной информации, взрыватель сельсовета Сергей Батрин — депутат "Слуги народа", однако Сарай рассказал, что ничего не знает о нем.

Диалог с Романом Сараем. Фото: Новини.LIVE

Диалог с Романом Сараем. Фото: Новини.LIVE

"Фракция в областном совете ни функционально, ни административно никоим образом не связана с фракциями в соответствующих громадах", — говорится в сообщении.

Сарай считает, что если кто-то может владеть информацией о взрывнике, то это односельчане или депутаты ОТГ, где произошла трагедия.

Взрыв в Керецковском сельсовете

Сегодня в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Подрывника зовут Сергей Батрин. По информации журналиста Виталия Глаголы, он депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа". Он родился 12 сентября 1969 года. Обитает в селе Кушница.

По уточненной информации, взрывник не погиб, но находится в тяжелом состоянии. Медики пытаются его реанимировать. Известно, что всего пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Кроме того, на месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Пока мотивы совершения подрыва не известны.