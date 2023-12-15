У "Слузі народу" в Закарпатській області заявили, що не знають підривника сільради

Підривник біля дверей сільради. Фото: скриншот

Чоловіка, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, не знають як депутата "Слуги народу" у Закарпатській області. Раніше ніхто з ним не співпрацював та не був знайомим.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Роман Сарай в коментарі Новини.LIVE.

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За попередньою інформацією, підривник сільради Сергій Батрин — депутат "Слуги народу", однак Сарай розповів, що нічого не знає про нього.

Діалог з Романом Сараєм. Фото: Новини.LIVE

Діалог з Романом Сараєм. Фото: Новини.LIVE

"Фракція в обласній раді ні функціонально, ні адміністративно жодним чином не пов'язана з фракціями у відповідних громадах", — йдеться у повідомленні.

Сарай вважає, що якщо хтось може володіти інформацію про підривника, то це односельці чи депутати ОТГ, де сталася трагедія.

Вибух в Керецьківській сільраді

Сьогодні в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Підривника звати Сергій Батрин. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, він депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу". Він народився 12 вересня 1969 року. Мешкає в селі Кушниця.

За уточненою інформацією, підривник не загинув, але знаходиться в тяжкому стані. Медики намагаються його реанімувати. Відомо, що загалом постраждали 26 людей, шість з яких — в тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Крім того, на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Наразі мотиви вчинення підриву не відомі.