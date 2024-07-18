В Сумах мужчина получил пять лет тюрьмы за развращение несовершеннолетних

В Сумах извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам — как его наказал суд
В Сумах на берегу реки голый мужчина придирался к трем несовершеннолетним девочкам. Как установил суд, своими действиями мужчине нарушило психологическое и социальное развитие детей. Свою вину обвиняемый не признал, однако получил реальный срок — пять лет лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как стало известно из материалов дела, мужчина заметил трех ранее не известных ему несовершеннолетних девочек, которые проходили по тропинке вдоль реки и начал демонстрировать им свое половые органы, совершая непристойные движения. Дети вызвали полицию и извращенца задержали.
В суде он свою вину не признал и изложил свою версию событий, согласно которой в его действиях не было ничего противоправного.
Решение суда
После изучения материалов дела суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Развращение несовершеннолетних" и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило, что в Сумах задержали правоохранителя, склонившего к половому контакту 15-летнюю девочку. Они познакомились в Интернете.
Ранее мы писали, что в Киеве работник университетского общежития развращал 14-летнего подростка. Злоумышленнику объявили подозрение.
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