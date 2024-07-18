В Сумах мужчина получил пять лет тюрьмы за развращение несовершеннолетних

Человек в наручниках. Фото иллюстративное: pexels

В Сумах на берегу реки голый мужчина придирался к трем несовершеннолетним девочкам. Как установил суд, своими действиями мужчине нарушило психологическое и социальное развитие детей. Свою вину обвиняемый не признал, однако получил реальный срок — пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно из материалов дела, мужчина заметил трех ранее не известных ему несовершеннолетних девочек, которые проходили по тропинке вдоль реки и начал демонстрировать им свое половые органы, совершая непристойные движения. Дети вызвали полицию и извращенца задержали.

В суде он свою вину не признал и изложил свою версию событий, согласно которой в его действиях не было ничего противоправного.

Версия осужденного. Фото: скриншот

Решение суда

После изучения материалов дела суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Развращение несовершеннолетних" и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило, что в Сумах задержали правоохранителя, склонившего к половому контакту 15-летнюю девочку. Они познакомились в Интернете.

Во Львове руководителя отдела IT локомотиворемонтного завода осудили за хранение детской порнографии. Обвиняемый свою вину признал. Решение суда — два года пробационного надзора.

Ранее мы писали, что в Киеве работник университетского общежития развращал 14-летнего подростка. Злоумышленнику объявили подозрение.