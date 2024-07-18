У Сумах чоловік отримав п'ять років тюрми за розбещення неповнолітніх

Чоловік в кайданках. Фото ілюстративне: pexels

У Сумах на березі річки голий чоловік чіплявся до трьох неповнолітніх дівчат. Як встановив суд, своїми діями чоловіку порушив психологічний та соціальний розвиток дітей. Свою провину обвинувачений не визнав, проте отримав реальний термін — п'ять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо з матеріалів справи, чоловік помітив трьох раніше не відомих йому неповнолітніх дівчат, які проходили стежкою вздовж річки та почав демонструвати їм своє статеві органи, здійснюючи непристойні рухи. Діти викликали поліцію та збоченця затримали.

В суді він свою провину не визнав та виклав свою версію подій, згідно з якою в його діях не було нічого протиправного.

Версія засудженого. Фото: скриншот

Рішення суду

Після вивчення матеріалів справи суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Розбещення неповнолітніх" та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що в Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту 15-річну дівчину. Вони познайомилися в інтернеті.

У Львові керівника відділу ІТ локомотиворемонтного заводу засудили за зберігання дитячої порнографії. Обвинувачений свою провину визнав. Рішення суду — два роки пробаційного нагляду.

Раніше ми писали, що в Києві працівник університетського гуртожитку розбещував 14-річного підлітка. Зловмиснику оголосили підозру.