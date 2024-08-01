Михаила Головко отправили в отставку решением депутатов

Экс-глава Тернопольской ОВА Михаил Головко. Фото: Суспільне Тернопіль

В Тернополе депутаты областного совета проголосовали за увольнение председателя Михаила Головко. При этом только сегодня, 1 августа, суд во Львове восстановил его в должности.

Об этих событиях сообщает Укринформ в четверг, 1 августа.

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Увольнение Головко поддержали единогласно все сорок народных избранников, участвовавших в голосовании.

Сегодня ранее во Львове суд удовлетворил иск бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко о его восстановлении в должности и выплате 591 тысячи гривен зарплаты за время вынужденного прогула.

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Однако Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.