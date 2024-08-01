Михайла Головка відправили у відставку рішенням депутатів

Ексочільник Тернопільської ОВА Михайло Головко. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі депутати обласної ради проголосували за звільнення голови Михайла Головка. При цьому лише сьогодні, 1 серпня, суд у Львові поновив його на посаді.

Про ці події повідомляє Укрінформ у четвер, 1 серпня.

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Звільнення Головка підтримали одноголосно усі сорок народних обранців, які брали участь у голосуванні.

Сьогодні раніше у Львові суд задовольнив позов колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка про його поновлення на посаді та виплату 591 тисячі гривень зарплати за час вимушеного прогулу.

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного з місцевих підприємств.

Проте Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там мало розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.