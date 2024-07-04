ООН представила отчет о ситуации в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Фото: Reuters

Мария Кагал Редактор международного отдела

В течение весны 2024 года от российской агрессии погибли, по меньшей мере, 436 гражданских украинцев. За период с марта по май Россия значительно усилила обстрелы украинских территорий, нанося ужасный ущерб гражданской и энергетической инфтрактруктуре.

Об этом говорится в 39-м докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который подготовила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

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Отчет ООН за весенний период

ООН зафиксировала широкий спектр нарушений прав человека, от которых страдают не только военные, но и гражданские территории Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверило многочисленные сообщения и выявило, в частности, следующие преступления:

умышленное лишение жизни,

умышленное задержание и насильственные исчезновения,

пытки и жестокое обращение,

сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНПК).

С марта по май на территории Украины погибли не менее 436 человек от действий Российской Федерации. Среди них 23 ребенка. Также 1 760 гражданских были ранены из-за российских обстрелов. Из них более 100 — дети.

"Учитывая, что в мае количество жертв среди гражданского населения было наибольшим за почти год, бои этой весной принесли ужасные потери гражданскому населению, особенно в Харькове и Харьковской области. Непрерывные атаки привели к трагической гибели людей, вынужденному перемещению населения и разрушению домов и предприятий", — сказала глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Последствия обстрелов Харькова 25 мая. Фото: Олег Синегубов

Россия сбрасывает мощные авиационные бомбы и ракеты на населенные пункты, что приводит много жертв. Также зафиксировали по меньшей мере 5 так называемых "двойных атак", когда враг последовательно бьет в то же место в течение короткого интервала времени. Это приводит к жертвам среди спасателей.

Атаки на критическую инфраструктуру

Именно этой весной россияне начали самую большую с позапрошлой зимой атаку на энергетическую инфраструктуру Украины — 5 масштабных волн. Это уже сегодня влияет на множество сфер жизни украинцев — перебои с электроснабжением, каскадное влияние на водоснабжение, мобильную и интернет-связь и общественный транспорт.

"Полное влияние атак на энергетическую инфраструктуру станет понятно только этой зимой, когда сокращение энергогенерирующих мощностей Украины может оставить многих людей без доступа к отоплению и другим услугам, необходимым для их выживания", — добавила Даниэль Бель.

Последствия обстрелов энергетических объектов. Фото: ДТЭК

Наибольшее влияние это будет иметь на пожилых людей, людей с инвалидностью, детей и людей, которые живут в бедности, — отмечается в отчете. Также сильно пострадает бизнес и промышленность, что в свою очередь повлияет на занятость, налоговые поступления и социальную защиту. Соответственно рост цен и повышение уровня бедности.

Нарушения прав человека на оккупированных территориях

Наибольшее беспокойство у ООН вызывает паспортизация на оккупированных территориях. Ранее принудительное навязывание российского гражданства на территории Крыма было признано дискриминацией. Сейчас фактически то же происходит на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях.

В отчете говорится, что многие выехавшие с оккупированной территории причиной отъезда называли именно принудительную паспортизацию. В частности, отказ оказывать жизненно необходимые услуги без российского документа, являющегося нарушением прав человека.

"Например, пожилой мужчина в инвалидной коляске и его жена из села в Луганской области рассказали УВКПЧ, что без российских паспортов они больше не могут проходить медицинские осмотры и операции на оккупированной территории. Фельдшер, отказавшаяся получить российский паспорт, сказала, что ей разрешено предоставлять определенную медицинскую помощь лицам, не имеющим российского паспорта, но для более специализированной помощи и госпитализации нужен паспорт", — сообщила глава ММПЧУ.

А на родителей в это время давят, чтобы те оформили российское свидетельство о рождении своим детям под угрозой даже изъятия у них детей.

"Одна женщина из Донецка рассказала УВКПЧ, что в апреле учительница ее шестилетней дочери требовала от нее получить российское свидетельство о рождении для ее дочери, единственного ребенка в классе без российского гражданства. Другая женщина из Каланчака Херсонской области рассказала УВКПЧ, что некоторым ее соседям угрожали, что если они не получат российские паспорта и не отдадут своих детей в школу, то их детей могут забрать", — сообщается в отчете.

Кроме того, новый закон в России еще больше закрепил безнаказанность их военных за военные преступления.

Этот доклад официально представят Совету ООН по правам человека 9 июля в 10:00.