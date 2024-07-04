ООН представила звіт про ситуацію в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. Фото: Reuters

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Протягом весни 2024 року від російської агресії загинули щонайменше 436 цивільних українців. За період з березня по травень Росія значно посилила обстріли українських територій, завдаючи жахливої шкоди цивільній та енергетичній інфтрактруктурі.

Про це йдеться у 39-й доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, який підготувала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

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ООН зафіксувала широкий спектр порушень прав людини, від яких страждають не лише військові, а й цивільні на території України. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) перевірило численні повідомлення та виявило, зокрема, наступні злочини:

умисне позбавлення життя,

умисне затримання та насильницькі зникнення,

катування та жорстоке поводження,

сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК).

З березня по травень на території України загинули щонайменше 436 людей від дій Російської Федерації. Серед них 23 дитини. Також 1 760 цивільних було поранено через російські обстріли. З них більше 100 — діти.

"Зважаючи на те, що у травні кількість жертв серед цивільного населення була найбільшою за майже рік, бої цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню, особливо в Харкові та Харківській області. Безперервні атаки призвели до трагічної загибелі людей, вимушеного переміщення населення та руйнування будинків і підприємств", — сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Наслідки обстрілу Харкова 25 травня. Фото: Олег Синєгубов

Росія скидає потужні авіаційні бомби та ракети на населені пункти, що спичиняє багато жертв. Також зафіксували щонайменше 5 так званих "подвійних атак", коли ворог послідовно б'є у те ж саме місце протягом короткого інтервалу часу. Це призводить ще й до жертв серед рятувальників.

Атаки на критичну інфраструктуру

Саме цієї весни росіяни почали найбільшу з позаминулої зими атаку на енергетичну інфраструктуру України — 5 масштабних хвиль. Це вже сьогодні має вплив на безліч сфер життя українців — перебої з електропостачанням, каскадний вплив на водопостачання, мобільний та інтернет-зв'язок та громадський транспорт.

"Повний вплив атак на енергетичну інфраструктуру стане зрозумілим лише цієї зими, коли скорочення енергогенеруючих потужностей України може залишити багатьох людей без доступу до опалення та інших послуг, які необхідні для їхнього виживання", — додала Даніель Бель.

Наслідки обстрілу енергетичних об'єктів. Фото: ДТЕК

Найбільший вплив це матиме на людей похилого віку, людей з інвалідністю, дітей та людей, які живуть у бідності, — зазначається у звіті. Також сильно постраждає бізнес та промисловість, що своєю чергою вплине на зайнятість, податкові надходження та соціальний захист. Відповідно зростання цін та підвищення рівня бідності.

Порушення прав людини на окупованих територіях

Найбільше занепокоєння в ООН викликає паспортизація на окупованих територіях. Раніше примусове нав'язування російського громадянства на території Криму було визнано дискримінацією. Зараз фактично те саме відбувається на окупованих після 24 лютого 2022 року територіях.

У звіті йдеться про те, що багато людей, які виїхали з окупованої території, причиною від'їзду називали саме примусову паспортизацію. Зокрема, відмову надавати життєво необхідні послуги без російського документа, що є порушенням прав людини.

"Наприклад, літній чоловік в інвалідному візку та його дружина з села в Луганській області розповіли УВКПЛ, що без російських паспортів вони більше не можуть проходити медичні огляди та операції на окупованій території. Фельдшер, яка відмовилася отримати російський паспорт, сказала, що їй дозволено надавати певну медичну допомогу особам, які не мають російського паспорта, але для більш спеціалізованої допомоги та госпіталізації потрібен паспорт", — доповіла голова ММПЛУ.

А на батьків тим часом тиснуть, аби ті оформили російське свідоцтво про народження своїм дітям під загрозою навіть вилученя в них дітей.

"Одна жінка з Донецька розповіла УВКПЛ, що у квітні вчителька її шестирічної доньки вимагала від неї отримати російське свідоцтво про народження для її доньки, єдиної дитини у класі без російського громадянства. Інша жінка з Каланчака Херсонської області розповіла УВКПЛ, що деяким її сусідам погрожували, що якщо вони не отримають російські паспорти і не віддадуть своїх дітей до школи, їхніх дітей можуть забрати", — повідомляється у звіті.

Окрім цього, новий закон в Росії ще більше закріпив безкарність їхніх військових за воєнні злочини.

Цю доповідь офіційно представлять Раді ООН з прав людини 9 липня о 10:00.