Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Третьей штурмовой показали, как проходили будни бойцов под Авдеевкой arrow

В Третьей штурмовой показали, как проходили будни бойцов под Авдеевкой

24 июля 2024 19:55
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Третьей штурмовой обнародовали видео будней бойцов под Авдеевкой
Бойцы 3ОШБр. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео с кадров, снятых бойцами на экшн-камеры во время боев под Авдеевкой весной. Так продемонстрированы отражения массированных вражеских штурмов и взятие россиян в плен.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в  Telegram.

Читайте также:

Видео боев под Авдеевкой

"Отражали массированные штурмы, брали россиян в плен и держали передовые позиции", — говорится в сообщении.

Фронтовое видео этого весеннего периода показывает оборону Третьей штурмовой бригады в окрестностях Авдеевки. В кадре настоящие эмоции бойцов, которые вели стрелковые бои против численно превосходящего врага, постоянно обстреливающего позиции.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов, которые пытались прорваться на позицию.

Ранее мы писали, что в Харьковской области российские захватчики не могут вылезти из блиндажей, поскольку бойцы Третьей штурмовой бригады не дают им развернуться.

война ВСУ Украина Авдеевка война в Украине штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба