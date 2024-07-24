В Третьей штурмовой обнародовали видео будней бойцов под Авдеевкой

Бойцы 3ОШБр. Фото: скриншот

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео с кадров, снятых бойцами на экшн-камеры во время боев под Авдеевкой весной. Так продемонстрированы отражения массированных вражеских штурмов и взятие россиян в плен.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram.

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Видео боев под Авдеевкой

"Отражали массированные штурмы, брали россиян в плен и держали передовые позиции", — говорится в сообщении.

Фронтовое видео этого весеннего периода показывает оборону Третьей штурмовой бригады в окрестностях Авдеевки. В кадре настоящие эмоции бойцов, которые вели стрелковые бои против численно превосходящего врага, постоянно обстреливающего позиции.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов, которые пытались прорваться на позицию.

Ранее мы писали, что в Харьковской области российские захватчики не могут вылезти из блиндажей, поскольку бойцы Третьей штурмовой бригады не дают им развернуться.