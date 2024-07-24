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У Третій штурмовій показали, як проходили будні бійців під Авдіївкою

24 липня 2024 19:55
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Третій штурмовій оприлюднили відео буднів бійців під Авдієвкою
Бійці 3ОШБр. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала відео з кадрів, знятих бійцями на екшн-камери під час боїв під Авдіївкою навесні. Так продемонстровані відбиття масованих ворожих штурмів та взяття росіян у полон.

Про це повідомила пресслужба бригади у  Telegram.

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"Відбивали масовані штурми, брали росіян у полон і тримали передові позиції", — йдеться в повідомлені.

Фронтове відео цього весняного періоду показує оборону Третьої штурмової бригади на околицях Авдіївки. У кадрі справжні емоції бійців, які ведуть стрілкові бої проти чисельно переважаючого ворога, що постійно обстрілює позиції.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили окупантів, намагались прорватися на позицію.

Раніше ми писали, що у Харківській області російські загарбники не можуть вилізти з бліндажів, оскільки бійці Третьої штурмової бригади не дають їм розвернутися.

війна ЗСУ Україна Авдіївка війна в Україні штурмова бригада

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