В Украине в трех областях вводят экстренные отключения

В трех областях Украины вводят экстренные отключения электроэнергии
28 августа 2024 09:26
Энергетики ДТЭК возле оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК
В Украине из-за ухудшения ситуации в энергосистеме вводят экстренные отключения. Без света в среду, 28 августа, останутся три области и столица.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
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ДТЭК введет экстренные отключения сразу для четырех регионов. Речь идет о Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой области.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — сообщили в ДТЭК.
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