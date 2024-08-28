В Україні у трьох областях вводять екстрені відключення

Енергетики ДТЕК біля обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні через погіршення ситуації в енергосистемі вводять екстрені відключення. Без світла у середу, 28 серпня, залишаться три області та столиця.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Вимкнення електроенергії 28 серпня

ДТЕК впровадить екстрені відключення одразу для чотирьох регіонів. Йдеться про Київ, Київську, Одеську та Донецьку області.

Повідомлення від ДТЕК. Фото: скриншот

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють.", — повідомили в ДТЕК.