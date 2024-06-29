В Луцке задержан мужчина, который сегодня взорвал гранату

Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Луцке Служба безопасности Украины и Национальная полиция в субботу, 29 июня, задержала мужчину, который подорвал гранату в центре города. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Волынской области в Facebook в субботу, 29 июня.

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В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника, который сегодня в центре Луцка взорвал гранату. Им оказался 23-летний мужчина родом из Хмельниччины.

В СБУ отметили, что к счастью, в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Задержание мужчины. Фото: СБУ

Правоохранители напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов или получения информации о подозрительных лицах следует сообщить на горячую линию спецслужбы, которая работает круглосуточно.

Скриншот поста СБУ

Напомним, сегодня ночью в Киеве на Троещине мужчина взорвал гранату, в результате чего повреждены 11 автомобилей.

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