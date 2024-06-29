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У центрі Луцька чоловік підірвав гранату — в СБУ поділилися деталями

29 червня 2024 19:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Луцьку затримали чоловіка, який сьогодні підірвав гранату
Співробітник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Луцьку Служба безпеки України та Національна поліція у суботу, 29 червня, затримала чоловіка, який підірвав гранату в центрі міста. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Волинській області у Facebook в суботу, 29 червня.

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Підірвав гранату в Луцьку

Під час комплексних заходів співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника, який сьогодні в центрі Луцька підірвав гранату. Ним виявився 23-річний чоловік родом з Хмельниччини. 

В СБУ зазначили, що на щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження.

кинув гранату в Луцьку 29 червня - чоловіка затримали
Затримання чоловіка. Фото: СБУ

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів чи отримання інформації про підозрілих осіб варто повідомити на гарячу лінію спецслужби, яка працює цілодобово.

 

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві на Троєщині чоловік підірвав гранату, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту.   

СБУ
граната
Луцьк
Волинська область
боєприпаси
війна в Україні
інцидент
чоловіки

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