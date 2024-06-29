У Луцьку затримали чоловіка, який сьогодні підірвав гранату

У центрі Луцька чоловік підірвав гранату — в СБУ поділилися деталями
У Луцьку Служба безпеки України та Національна поліція у суботу, 29 червня, затримала чоловіка, який підірвав гранату в центрі міста. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Волинській області у Facebook в суботу, 29 червня.
Підірвав гранату в Луцьку
Під час комплексних заходів співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника, який сьогодні в центрі Луцька підірвав гранату. Ним виявився 23-річний чоловік родом з Хмельниччини.
В СБУ зазначили, що на щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження.
Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів чи отримання інформації про підозрілих осіб варто повідомити на гарячу лінію спецслужби, яка працює цілодобово.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві на Троєщині чоловік підірвав гранату, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів.
Також ми писали, що на Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту.
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