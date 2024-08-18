Путин умоляет о переговорах — в ЦПИ раскрыли детали

В ЦПД объяснили, что означают новые заявления Лукашенко о "денацификации" Украины
Белорусский диктатор Александр Лукашенко своими заявлениями намекает на то, что Россия хочет как можно быстрее провести переговоры по окончании войны. В Минске говорят, что "денацификацию" в Украине уже провели.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко в Telegram в воскресенье, 18 августа.
Что означают новые заявления Лукашенко о "денацификации" Украины
Белорусский президент в последней своей речи заявил, что "Украина уже денацифицирована и нацистов там нет".
По словам Коваленко, такие заявления свидетельствуют о том, что Кремль умоляет о переговорах.
"Если переводить все, что сказал Лукашенко, на человеческий язык, то это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах", — говорится в сообщении.
Глава ЦПД добавил, что в долгую речь Лукашенко было заложено, что "цель СВО уже достигнута".
Добавим, что самопровозглашенный президент Беларуси также заявил о том, что в Украине были бы "очень рады", если бы Россия применила ядерное оружие. В результате таких действий Россия и Беларусь остались бы без союзников.
Также белорусский диктатор заявлял, что украинские беспилотники пересекли границу и залетели на территорию его страны.
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