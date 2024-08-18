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У ЦПД пояснили, що означають нові заяви Лукашенка про "денацифікацію" України

18 серпня 2024 17:39
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Путін благає про переговори — у ЦПД розкрили деталі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко своїми заявами натякає на те, що Росія хоче якнайшвидше провести переговори про закінчення війни. У Мінську кажуть, що "денацифікацію" в Україні вже провели.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Олександр Коваленко в Telegram у неділю, 18 серпня.

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Що означають нові заяви Лукашенка про "денацифікацію" України

Білоруський президент в останній своїй промові заявив, що "Україна вже денацифікована і нацистів там немає".

За словами Коваленка, такі заяви свідчать про благання Кремля про переговори.

"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко, на людську мову, то це сигнал, що Путін вже благає про перемовини", — йдеться у повідомленні.

Голова ЦПД додав, що в довгу промову Лукашенка було закладено, що "мета СВО вже досягнута".

ЦПД
Повідомлення Коваленка у Telegram

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі також заявив про те, що в Україні були б "дуже раді", якби Росія застосувала ядерну зброю. Внаслідок таких дій Росія і Білорусь залишилися б без союзників.

Також білоруський диктатор заявляв, що українські безпілотники нібито перетнули кордон та залетіли на територію його країни.

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