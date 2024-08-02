В Турции прошла церемония спуска на воду украинского корвета Гетман Иван Выговский

Спуск корвета "Гетман Иван Выговский" в Турции. Фото: Минобороны

В Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета "Гетман Иван Выговский". Корабли, построенные в Турции, оснащены самым современным вооружением и значительно повысят обороноспособность страны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в четверг, 1 августа.

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Спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский"

В четверг, 1 августа, в Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета "Гетман Иван Выговский". Участие в спуске приняла также первая леди Украины Елена Зеленская.

Рустем Умеров и Елена Зеленская при запуске украинского корвета в Турции. Фото: Минобороны

Умеров отметил, что корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа" строились на территории Турции в связи с войной России против Украины. По его словам, военные корабли оснащены самым современным вооружением и станут весомым дополнением к нашему флоту, повышая обороноспособность Украины.

Корвет "Гетман Иван Выговский". Фото: Минобороны

"Украина уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов. Мы активно расширяем возможности украинских Военно-Морских Сил в Черном и Азовском морях", — написал министр обороны.

Спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский". Фото: Минобороны



Напомним, Военно-Морские силы ВС Украины проходят международные учения Си Бриз. В этом году основной целью тренировок является безопасность акватории Черного моря.

Ранее мы писали, что украинский корпус морской пехоты занимает второе место по численности всех стран НАТО и их партнеров. Наши ВМС уже добились значительных успехов в обновлении стратегии морской безопасности, в частности, благодаря численности морпехов и наличию современной ракетной системы "Нептун".