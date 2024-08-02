В Турции прошла церемония спуска на воду украинского корвета Гетман Иван Выговский

В Турции состоялся спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский"
В Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета "Гетман Иван Выговский". Корабли, построенные в Турции, оснащены самым современным вооружением и значительно повысят обороноспособность страны.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в четверг, 1 августа.
Спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский"
В четверг, 1 августа, в Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета "Гетман Иван Выговский". Участие в спуске приняла также первая леди Украины Елена Зеленская.
Умеров отметил, что корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа" строились на территории Турции в связи с войной России против Украины. По его словам, военные корабли оснащены самым современным вооружением и станут весомым дополнением к нашему флоту, повышая обороноспособность Украины.
"Украина уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов. Мы активно расширяем возможности украинских Военно-Морских Сил в Черном и Азовском морях", — написал министр обороны.
Напомним, Военно-Морские силы ВС Украины проходят международные учения Си Бриз. В этом году основной целью тренировок является безопасность акватории Черного моря.
Ранее мы писали, что украинский корпус морской пехоты занимает второе место по численности всех стран НАТО и их партнеров. Наши ВМС уже добились значительных успехов в обновлении стратегии морской безопасности, в частности, благодаря численности морпехов и наличию современной ракетной системы "Нептун".
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