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У Туреччині відбувся спуск на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський"

2 серпня 2024 08:00
Валерія Барановська - редактор
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду українського корвета Гетьман Іван Виговський
Спуск корвета "Гетьман Іван Виговський" у Туреччині. Фото: Міноборони
Валерія Барановська - редактор

У Стамбулі відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський". Кораблі, які були збудовані в Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням та значно підвищать обороноздатність країни.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у четвер, 1 серпня.

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Спуск на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський"

У четвер, 1 серпня, у Стамбулі відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський". Участь у спуску взяла також перша леді України Олена Зеленська.

Запуск корвета у Турції
Рустем Умєров та Олена Зеленська під час запуску українського корвета у Туреччині. Фото: Міноборони

Умєров зазначив, що корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа" будувалися на території Туреччини у зв'язку із війною Росії проти України. За його словами, військові кораблі оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України.

Український корвет
Корвет "Гетьман Іван Виговський". Фото: Міноборони

"Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-Морських Сил у Чорному та Азовському морях", — написав міністр оборони.

У Туреччині запускають корвет
Спуск на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський". Фото: Міноборони


Нагадаємо, Військово-Морські сили ЗС України проходять міжнародні навчання Сі Бриз. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.

Раніше ми писали, що український корпус морської піхоти посідає друге місце за чисельністю серед усіх країн НАТО та їхніх партнерів. Наші ВМС вже досягли значних успіхів у оновленні стратегії морської безпеки, зокрема завдяки чисельності морпіхів та наявності сучасної ракетної системи "Нептун".

Туреччина Міноборони Олена Зеленська корабель війна в Україні Умєров Стамбул

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