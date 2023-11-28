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В ВАКСе отказались возобновить рассмотрение возможности ареста имущества Коломойского

28 ноября 2023 23:21
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В ВАКСе отказались возобновить рассмотрение возможности ареста имущества Коломойского
Коломойский в суде. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, 28 ноября, не удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов бизнесмена Игоря Коломойского. Решение суда объявила судья Даниила Черненькая.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС и корреспондент УНИАН.

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"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны обвинения, а определение следователя судьи ВАКС - без изменений" , - говорится в сообщении.

Как отметил адвокат Олег Пушкарь, после объявления постановления суда отметил, что попытки прокурора САП добиться того, чтобы было проведено новое судебное разбирательство с возможностью ареста имущества Коломойского, никоим образом не подвергнуты уголовному процессуальному закону.

"Прокурор ссылался на общие основы уголовного производства, ссылаясь на то, что якобы они не урегулированы. Поэтому, по моему мнению, это было не очень законное требование", - сказал Пушкарь, и добавил, что по этой причине в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано .

Что известно о деле Коломойского

С 21 сентября сторона обвинения обжаловала решение ВАКС об отказе применить меру пресечения в виде ареста имущества Коломойского.

Тогда суд пришел к выводу о существовании оснований для закрытия производства по рассмотрению ходатайства о наложении ареста на имущество Коломойского.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева продлили срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. Мера пресечения была продлена до 26 января 2024 года.

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