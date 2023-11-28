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У ВАКС відмовилися поновити розгляд можливості арешту майна Коломойського

28 листопада 2023 23:21
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У ВАКС відмовилися поновити розгляд можливості арешту майна Коломойського
Коломойський в суді. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, 28 листопада, не задовільнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупійної прокуратури в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського. Рішення суду оголосила суддя Даниїла Чорненька.

Про це повідомляє повідомляє пресслужба ВАКС та кореспондент УНІАН.

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"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін", — йдеться у повідомленні. 

Як зазначив адвокат Олег Пушкар, після оголошення ухвали суду зазначив, що намагання прокура САП добитися того, аби було проведено новий судовий розгляд з можливістю арешту майна Коломойського, жодним чином не підріплені кримінальним процесуальним законом.

"Прокурор посилався на загальні засади кримінального провадження, посилаючись на те, що нібито вони не врегульовані. Тому, на мою думку, це була не дуже законна вимога", — сказав Пушкар, і додав, що з цієї причини у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено.

Що відомо про справу Коломойського

Від 21 вересня сторона обвинувачення оскаржувала рішення ВАКС про відмову застосувати запобіжний захід у вигляді арешту майна Коломойського.

Тоді суд дійшов висновку про існування підстав для закриття провадження стосовно розгляду клопотання про накладення арешту на майно Коломойського.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва продовжили термін тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського. Запобіжний захід було продовжено до 26 січня 2024 року.

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